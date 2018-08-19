لتضع مولودها الأول.. وزيرة تقود الدراجة للمستشفى

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قادت وزيرة شؤون المرأة في نيوزيلندا دراجة للذهاب إلى المستشفى لتضع مولودها الأول.

ونشرت الوزيرة صورا لها مع زوجها على موقع إنستغرام وكتبت إنها مستمتعة بركوب الدراجة في "صباح يوم الأحد الجميل".

وكانت الوزيرة جولي غينتر في الأسبوع 42 من الحمل، وقالت إنها استقلت الدراجة بسبب "عدم وجود مساحة كافية في السيارة."

ويُعرف عن الوزيرة، البالغة من العمر 38 عاما وتشغل أيضا منصب مساعد وزير النقل في البلاد، تشجيعها لركوب الدراجات.

وكتبت غينتر لمتابعيها على موقع تويتر :"تمنياتكم لنا، أنا وشريك حياتي ذهبنا بالدراجة لأنه لم توجد مساحة كافية في السيارة لفريق الدعم، لكنه شيء جعلني في حالة مزاجية أفضل".

وقالت مازحة إن القيام بالرحلة باستخدام دراجة كهربائية كان "سلسا جدا"، وأضافت :"ربما ينبغي لنا ركوب الدراجات كثيرا في الأسابيع الأخيرة قبل الولادة لتسهيل عملية الوضع".

وكانت غينتر، وهي مولودة في الولايات المتحدة، قد أعلنت عن حملها على موقع انستغرام وقالت :"سيتعين علينا إضافة مقعد للدراجات".

وانضمت الوزيرة، التي حصلت على إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر، إلى ركب السياسيات اللواتي وضعن أطفالا أثناء شغلهن مناصبهن.



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