سويسرا تحرم زوجين من الجنسية لرفضهما مصافحة الجنس الآخر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)



حُرم زوجان مُسلمان من الجنسية السويسرية إثر رفضهما مصافحة أشخاص من جنس آخر خلال مقابلة الحصول على الجنسية.

وأكد المسؤولون القرار، مشيرين إلى أن الزوجين "فشلا في الاندماج بالمجتمع السويسري واحترام المساواة بين الجنسين".

وأوضحوا أن المقابلة أجريت مع الزوجين قبل شهور وكانا يعانيان في الإجابة على الإسئلة عندما تأتي من محاور من جنس آخر.

جاء ذلك بعد أيام من حصول امرأة مسلمة في السويد على تعويض عن إنهاء مقابلة تقدم للعمل معها إثر رفضها مصافحة الرجل الذي قابلها.

وأوضحت السلطات أنها لم تسأل الزوجين عن ديانتهما، على الرغم من أن هويتهما الدينية تبدو واضحة من مظهرهما الخارجي، بحسب وسائل إعلام محلية.

وشدد المسؤولون على أن رفضهم لم يستند إلى ديانتهما بل لقلة احترامهما لمبدأ المساواة بين الجنسين.



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