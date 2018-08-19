سعوديون يناقشون أفضل برامج التواصل الإجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تداول المغردون في السعودية هاشتاغ حمل عنوان #وش_تعنيلك_برامج_التواصل.

وعبر الهاشتاغ ناقش المستخدمون إيجابيات مواقع التواصل وسلبياتها، ذاكرين التطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم.

وجاء في أحد التغريدات تغريدة حساب طالب من متابعينه التصويت على مواقع وتطبيقات التواصل المفضلة لديهم ، وجاءت نتيجة التصويت في صالح تويتر، وجاء سناب تشات في المركز الثاني تلاه انستغرام.

وجاء فيسبوك في المركز الأخير حاصدا واحد بالمئة فقط من أصوات المستخدمين والذي تعدى عددهم 1300



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