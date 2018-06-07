مهرجان "قفزة الشيطان" فوق الأطفال في اسبانيا

أخبار الآن | - دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

تعتبر اسبانيا مكانا رائعا للاحتفال، فالناس هناك يملكون حماسا وشغفا كبيرا للاحتفال في كل الأوقات، لذلك فالسياح لا يملون من هذا البلد الذي يجد شعبه ألف سبب للخروج والرقص في الشوارع خلال المناسبات الدينية والاجتماعية أو من غير مناسبة، فاذا كنت مهتما بزيارة بلد الشعراء والاستمتاع بسهرات الأندلس، فما عليك الا الرجوع الى قائمة الأعياد والاحتفالات الكثيرة لاختيار ما يروقك منها..

في قرية "كاستريو دي مورسيا" الإسبانية، يحتفل الناس بمهرجان القفز فوق الأطفال (قفزة الشيطان) او "الكولاتشو" وهي عادة قديمة للإحتفال بالأطفال حديثي الولادة.

وخلال المهرجان، يوضع الأطفال دون العام الواحد على فراش على الأرض ويقفز رجل يرتدي زيا باللونين الأصفر والأحمر يُسمّى "زي الشيطان" فوق الأطفال حاملا بيده سوطا من شعر الحصان وذلك لحمايتهم من الأرواح الشريرة.

ويعود هذا التقليد إلى القرون الوسطى إذ كان أهالي القرية يعتقدون أن قفزة الشيطان فوق الأطفال تُجرّدهم من خطاياهم وتمنعهم من اقترافها في حياتهم المستقبلية كما تحميهم من الإصابة بالأمراض.

ولا يزال الإحتفال يقام في كل عام بالرغم من رفض السلطات الكنسية لهذه العادة وبالرغم من خطورة القفزة على الأطفال إذ من الممكن أن يتعثر الرجل ويسقط مسببا الأذى للرضع.

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