نهاية مأساوية على قمة جبل إيفرست بسبب حملة دعائية لبيتكوين

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

شارك 4 متسلقي جبال مهووسين بعملة البيتكوين بحملة دعائية، تم تصويرها على قمة جبل إيفرست في محاولة لاستخدام تقنيات تسويق متطورة، ولكن نهايتها كانت مأساوية بعد وفاة أحد المشاركين للترويج لشركة ASKfm، لإطلاق ASKfm 2.0

يختبر المستخدمون في هذه الشركة، التي تعد أول شبكة اجتماعية تستخدم هذه الطريقة، الأسئلة والأجوبة المبنية على أساس blockchain مع عملة تشفير داخلية خاصة بها حيث يمكن مكافأة المستخدمين على "المحتوى الجيد". وكانت الخطة الترويجية للإعلان تقتضي دفن مبلغ 50 ألف دولار من العملة الرقمية على قمة الجبل حيث أبدى الفريق رغبته في مواجهة التحديات والتغلب عليها.

وأوضحت بعض التقارير الصحفية أن رجلاً يدعى "لام بابو" ساعد فريق ASKfm المكون من أربعة رجال في الوصول إلى قمة جبل إفرست، ولكن عندما حان موعد الرجوع تم تركه خلف المنحدر من قبل الفريق وهو على الأرجح قد توفي.

من الجدير ذكره أن جبل إيفرست هو أعلى جبل في العالم، ويرتفع حوالي 9 كم عن سطح البحر، وهو أحد الجبال التي تتكون منها سلاسل جبال الهملايا، وقد راح كثير من الضحايا في سبيل الوصول لأعلى قمة فيه.

مصدر الصورة ( CNAT)

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