حلوى لا تفارق الملكة إليزابيث أينما ذهبت.. فما هي؟

أخبار الآن | دبي – الإمارا ت العربية المتحدة

كشف الشيف السابق للعرش البريطاني الملكي، دارين ماكغرادي، والذي طهى للعائلة الملكية لأكثر من 15 عاماً، عن سر الحلوى التي لا تفارق الملكة إليزابيث أينما ذهبت.

وصرح ماكغرادي في مقابلة له مع صحيفة Harper’s Bazaar أن الحلوى المفضلة للملكة هي البسكويت بالشوكولاتة، والتي تصطحبها الملكة في أسفارها، مع حقيبتها Launer السوداء.

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وأعرب الشيف أن الملكة تأكل قطعة كل يوم وبشكل متواصل إلى أن تنتهي الكعكة، كما أن الحلوى محبذة أيضاً من قبل الأمراء هاري ووليام.

مصدر الصورة: صحيفة Mirror

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