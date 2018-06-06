بالفيديو: رئيس وزراء هولندا يمسح أرض البرلمان بسبب القهوة

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

تعالى التصفيق بين عاملات النظافة بعد أن طلب رئيس وزراء هولندا مارك روتا من إحداهن ان يمسح الأرض في مدخل البرلمان عند البوابة الإلكترونية، بعد أن أوقع فنجان قهوة كان يحمله في يده عن طريق الخطأ.

وفي فيديو انتشر سريعاً على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تفاصيل ما فعله رئيس الوزراء روتا، وسلوكه الراقي في التعامل مع الواقعة بكل تواضع حيث بدأ بتنظيف البقعة التي تسبب باتساخها مبادلاً العاملات الضحكات بكل رحابة صدر، والملفت أنه استعان بهن لمعرفة كيف تتحرك الممسحة ما أثار إعجاب جميع الحاضرين، وظل محافظاً على هدوئه علماً أنه كان يعرف أن الكاميرا كانت تصوره.

رئيس الوزراء الهولندي وفي لفتة جميلة منه استطاع أن يحول الموقف المحرج الذي وقع فيه إلى حالة استثنائية تصدر من مسؤول مثله تعلمنا كيف يكون المسؤولون قدوة لنا في الأخلاق العالية، فمن تواضع لله رفعه.

للمزيد:

خدمة جديدة تتيح تطليق الزوجة بكبسة زر