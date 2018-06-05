سباح فرنسي يخوض تجربة رائعة محاولا عبور المحيط الهادي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

انطلق السباح الفرنسي "بن لوكونت" من الساحل الشرقى لليابان، بعد فترة تدريبية دامت 6 سنوات، وسبح "لوكونت" مع طفليه "ماكس" و "آنا" بضع مئات الأمتار قبل تركهما السباح الفرنسى البالغ من العمر 50 عاما لمواصلة مهمته بعبور أكبر مجرى مائى في العالم..

ويأمل "لوكونت"، الذى سبح عبر المحيط الأطلسى عام 1998، أن يرى طفليه في "سان فرانسيسكو" بعد رحلة تمتد 9100 كيلومتر، والتي من المتوقع أن تستغرق أكثر من 6 أشهر.. وقال "لوكونت" الأسبوع الماضي إنه يهدف يوميا إلى السباحة ثماني ساعات وحرق ثمانية آلاف سعرة حرارية، وفق موقع "BBC".







هذه المبادرة ستنتفع منها أكثر 27 منظمة علمية مختلفة، بعضها منظمات طبية وبعضها معنية بعلوم المحيطات، بالبيانات التى سيجمعها الفريق الداعم للوكونت خلال رحلته، وستركز الكثير من الأبحاث على تلوث المحيط الهادى بكميات كبيرة من النفايات البلاستيكية..

وتأتى انطلاقة "لوكونت" في اليوم العالمى للبيئة، وقال إنه معني بتأثير التلوث البلاستيكي المنتشر على النظام البيئى البحري، ويمكن متابعة تقدم لوكونت عبر موقع (سيكر دوت كوم) الإلكتروني للمتابعة المباشرة..

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