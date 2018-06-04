هل تعلمون أن صوت الحامل يتغير خلال فترة الحمل؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)

هل لاحظتم يوما أن صوت امرأة حامل تعرفونها يبدو مختلفا عما هو عليه ِأساسا؟.. لا تستغربوا فالحوامل يتغيرُ صوتهن خلالَ فترةِ الحمل لأن اضطرابا يحدثُ في الهرمونات الجنسية، حسبما كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة "ساينس أليرت" الأمريكية.

وكشفت الدراسة أن درجةَ أصواتِ الأمهات الجدد قد تنخفضُ بعدَ الولادة لأولِ طفل، لكن هذهِ التغيرات الصوتية لا تدومُ إلا لمدةِ عام، وبعدها تعودُ أصواتُ النساءِ إلى نفس المستوى ما قبلَ الحمل.

وعرف العلماء على مدى عقود أن صوت المرأة ينخفض بعد انقطاع الطمث، بما يصل إلى 35 هرتز بالنسبة للمرأة ذات الصوت المتوسط، وتشير الدراسة الحديثة إلى أن الصوت قد يتغير أيضًا خلال فترة الدورة الشهرية كل شهر.

وهذا ما أكدته المغنية العالمية "أديل" خلال فترة حملها في طفلها عام 2012، وأن صوتها عاد إلى قوته بعد الولادة.

وأضاف الباحثون أن هذا هو أول دليل علمي على أن الحمل يؤثر على أصوات النساء، كما أن هناك تقارير ذاتية أدلى بها المطربون والمهنيون يشكون من التغييرات الصوتية أثناء أو بعد الحمل.

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