مشوار الغنى.. يبدأ بهذه الخطوات الـ 7

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



هل تراودك أحلام الغنى؟ وتود جمع المال وحصد النجاحات، تيقن أن ذلك لن يأتيك برهة واحدة، يجب عليك التمهل والتخطيط عوض الإستغراق في الأحلام.. وتأكد أن مشوار الألف يبدأ بخطوة واحدة، هذه الخطوة من اللازم أن تبدأها بنفسك أولا، وفق موقع "بيزنس إنسايدر".

1- اعمل مجهودك دائما لحل المشاكل المؤرقة التي تفقدك القدرة على النوم، تحدى قدراتك الطبيعية وسترى النتيجة لاحقا..

2- حاول أن تعتمد على مذكرة ترافقك أينما كنت، خذ بضع دقائق من وقتك في اليوم لتكتب بعض الأحداث التي قد تراها صغيرة أو كبيرة، أو العوائق التي اعترضتك، ومع الوقت ستتصالح معها وستراها أنها لم تكن بهذا القدر من الصعوبة، لأنك تمكنت من تجاوزها، فهذه المذكرة بمثابة المختص النفسي الذاتي الذي تلجأ له كل يوم..

3- اهتم بصحة أسنانك ونفسك، حاول ان تضيف معقمات أو منعش للنفس خاصة حينما تغسل أسنانك، فهذا يحافظ على صحتك، ويبعدك عن أمراض القلب التي قد تسببها أمراض الأسنان..

4- كن متطوعا جيدا، سباقا لفعل الخير ولا تبحث دائما عن المصادر التي تأتيك بالمال، فهذا السلوك قد يمنحك شعورا بالرضى وينطلق بك لتكسب أكثر لمساعدة كل محتاج إليك..

5- لا تقضي جل وقتك في المدينة، بل حاول بين الفينة والأخرى الخروج إلى الطبيعة، تفسح واركض ثم املأ رئتيك بالهواء النقي، فهذا يمنحك شعورا رائعا بالصفاء، ويخلصك من التوتر الدائم، كما يمنح طاقة إيجابية لدماغك..

6- اكتشف أو تعرف على نوعية الحياة التي تطمح لها.. لكي تقوم بتحفيز نفسك لعيشها.

7- تخيل يوما رائعا في دماغك فقط، وحاول أن تعيشه واقعيا.. لتقتل أي رتابة تحوم بك فربما يكون الأسعد في حياتك..

مصدر الصورة موقع (success)

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