دراسة أمريكية ترصد عزوف المراهقين عن استخدام "فيسبوك"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشفت دراسة حديثة عن ارتفاع هائل لأعداد المراهقين الذين عزفوا عن استخدام موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال السنوات القليلة الماضية.



ووفقاً للدراسة التي أجراها مركز بيو للأبحاث، فإن أعداد مستخدمي فيسبوك انخفضت بشكل ملحوظ منذ عام 2015، فيما تظل شبكات تواصل اجتماعي أخرى مثل يوتيوب وانستغرام وسناب شات أكثر شيوعا في الاستخدام، بحسب ما أوردت صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني.

وكشفت الدراسة عن أن 51% فقط من المواطنين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 13 و 17 عاما يستخدمون فيسبوك، وهي النسبة التي تمثل انخفاضا حادّا مقارنة بمثيلتها في عام 2015 والتي بلغت نسبة مستخدمي الفيس بوك من المراهقين خلالها نحو 71%، عندما كان فيسبوك هو المنصة الإلكترونية المهيمنة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أن نسبة المراهقين المستخدمين لموقع يوتيوب بلغت 85%، ونسبة استخدام انستجرام بلغت 72%، بينما بلغت نسبة استخدام سناب شات 69%، بما يمثل ارتفاعاً كبيراً مقارنة بـ الدارسة التي أجريت بين عامي 2014-2015 والتي بلغت نسبة المراهقين المستخدمين لانستجرام خلالها 52% فقط ونسبة المستخدمين لـ سناب شات 41%.

وبحسب الدراسة، فإن استخدام فيسبوك شهد ارتفاعا ملحوظا بين المراهقين من ذوي الدخل المنخفض، حيث يستخدم 70% ممن يعيشون في كنف أسرة تعولهم ولا يتعدى دخلها 30 ألف دولار سنويا، فيسبوك، في مقابل أن نسبة 36% فقط ممن يعيشون في كنف أسر تجني سنويا 75 ألف دولار أو أكثر، يستخدمون فيسبوك.

كما أظهرت الدراسة أن ثمة اختلافات في نسب استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ذات صلة بالنوع والعرق، حيث يعتبر موقع سناب شات الموقع الأكثر استخدما بين الفتيات، في حين يميل الفتيان أكثر لاستخدام موقع يوتيوب، كما أن المراهقين السود يعتبرون أكثر ميلا من أمثالهم البيض لاستخدام فيسبوك، في حين يميل المراهقون البيض لاستخدام موقع سناب شات.

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