غوغل يحتفل بعيد الأب 2018 بتصميم عاطفي

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

احتفل غوغل وهو اكبر محرك بحث على الإنترنت، بعيد الأب 2018 بتصميم ملون من الدينصورات على شكل أياد مطبوعة. التصميم يتكون من 6 من الأيادي المطبوعة بنفس الوان شراع غوغل المعروفة مع رؤوس ديناصورات بسيطة و عينين.

هذه المرة ليست الأولى التي يحتفل بها غوغل بعيد الأب، العام الماضي أيضا احتفل غوغل بعيد الأب برسوم متحركة من الصبار.

وترجع مناسبة عيد الأب لعام 1908 عند أول إحتفال للآباء أقيم في فرجينيا الغربية بعد ان إقترحت غريس غولدن كليتون الاحتفال بالـ 200 أب الذين ماتوا ضمن انفجار التعدين في مونونغا، ففي مثل هذا اليوم، تم إنشاء واحدة من الاحتفالات غير الدينية الأولى للآباء في عام 1912 في الولايات المتحدة. إلا أنه لا يتم الاحتفال بيوم الأب عالمياً كيوم الأم.

كما تجدر الإشارة الى أن بعض الدول ومن بينها العربية تحتفل بعيد الأب فب 21 يونيو/حزيران، ودول أخرى في يوم 21 من شهر يوليو/تموز، وهناك بعض الدول الأوروبية التي تحتفل بهذا اليوم في يوم الأحد الثالث من شهر يونيو/حزيران كل سنة، ويعد هذا اليوم محاولة لرد الجميل للآباء والاعتراف بفضلهم على الأبناء طوال حياتهم.

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