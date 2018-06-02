إضراب الأردن يستحوذ على اهتمام نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نسرين حسن)

تصدر إضراب الأردن والإحتجاجات على اهتمام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة الأردنية، كما تواصلت الاحتجاجات في العاصمة عمان ومناطق متفرقة بالأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل.

وانتشر عبر موقعي فيسبوك وتويتر وسم #إضراب_الأردن الذي ورد عليه أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما أطلق نشطاء وسم #الدوار_الرابع ونشروا مقاطع فيديو تظهر قوات الشرطة المعروفة بالدرك وهي تفض مظاهرة أمام رئاسة الوزراء في منطقة الدوار الرابع فجر أمس السبت.

اقرأ أيضا : مقتل رزان النجار يشعل الأحزان في قلوب العرب

وعلق كثيرون على المشاركة العالية للنساء في الاحتجاجات والدور المهم الذي يؤدينه في إيصال صوت المواطن للسلطات.

لنشر تغريداتكم عن المواضيع التي تهمكم وأكثر المواضيع رواجا في العالم العربي غردوا لنا على حسابنا على تويتر @akhbar



إقرأ ايضاً:

مذيع سعودي شهير يعمل في حراج بن قاسم لكسب الرزق

مصريون يحتفون بزواج زميلهم السعودي القحطاني (فيديو)