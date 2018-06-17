نساء الشرطة يعاقبن المتحرّشين في مصر..

أخبار الآن| القاهرة- مصر (متابعات)

انتشرت عناصر من الشرطةِ النسائية في مصر، منذ أولِ أيام عيد الفطر المبارك، أمامَ دور السينما والمقاهي والمتنزَّهات؛ للحيلولةِ دونَ وقوعِِ حالاتِ تحرّش، وخصّصت وزارةُ الداخلية المصرية خطوطاً هاتفية لتقديمِ شكاوى والإبلاغِ عن حالاتِ التحرّش لسرعةِ نجدة الضحايا..

وأفادت وسائل إعلام محلية بانتشار عناصر الشرطة النسائية (تابعة لوزارة الداخلية) على نطاق واسع في محيط دور السينما والمقاهي والمتنزَّهات العامة في القاهرة؛ لمنع وقوع حوادث التحرّش التي عادة ما يزيد معدّلها في الأعياد.

من جانبه أعلن المجلس القومي المصري للمرأة (حكومي)، في بيان له، تلقّيه شكويين لحالات التحرّش خلال أول أيام العيد، إحداهما في القاهرة والأخرى في محافظة البحيرة (شمال).

وعام 2014، غلّظت مصر العقوبة على جريمة التحرّش الجنسي لتصل إلى الحبس 6 أشهر، وغرامة لا تقلّ عن 3 آلاف جنيه (170 دولاراً)، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه (280 دولاراً).

ومؤخّراً، توسّع القانون المصري في تعريف جريمة التحرّش ليشمل "كل من تعرّض للغير في مكان عام أو خاصّ أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحيّة، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".

وتعاني مصر اتّساعاً في ظاهرة التحرّش منذ سنوات، وقدّرت هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن نسبتها في البلاد بلغت حداً قياسياً (يطول نحو 99% من النساء)، في عام 2013..

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