مكسيكي يطعم 54 مهاجرا البيتزا خلال احتجازهم في مقطورة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اطعم رجل من تكساس البيتزا لـ 54 مهاجرا غير شرعيين بعدما شاهد خبر احتجازهم عبر شاشة التلفزيون، قائلا: " من يعلم مدى انتظراهم؟ وهذا كان دافعي الرئيسي".

هب "ارماندوا كولونجا" للمساعدة وقصد مركز الشرطة حيث يتواجد المهاجرون غير الشرعيين، الذين كانوا يفترشون الأرض

حين وصل كولونجا الى مكان الحدث راى مطعم بيتزا على مقربة منه، فاشترى 7 انواع من اليتزا، وكان قلقا من عدم قبول السلطات بإعطائهم الطعام، لكن اثنين من المباحث رافقاه الى الداخل حتى اعطاهم لرجل إطفاء الحريق الذي قدمهم بدوره للمهاجرين.

ويبدو أن ظن كولونجا كان صائبا، اذ كان يسمح لهم فقط بتناول الماء، و قال كولونجا "انا لم افكر ان كانت البيتزا تكفي ام لا، اردت فقط المساعدة واطعامهم اي شيء." كما كشف ان الضباط قالوا له بانه لم يكن من المفترض به القيام بهذا الامر، فاجاب "هم شعبي.".

كولونجا المكسيكي تعاطف مع مهاجرين من لاتينا، و لكن الدافع لم يكن بسبب جنسيتهم، وقال "ان كانوا من افريقيا او من لندن لكنت فعلت نفس الشيئ. المساعدة ليست مرتبطة بالعرق، واود شكر المباحث لمساعدتي".

مصدر الصورة: olionews

للمزيد:

جنون السيلفي يودي بحياة زوجين خلال رحلة سياحية