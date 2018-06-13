إحتفال في بلجيكا لإتمام السنافر الـ 60 عاماً

أخبار الأن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

قدمت بلجيكا اكبر إستعراض للسنافر احتفالا ببلوغ عامها الـ60 من خلال السماح لمحبيها عيش "تجربة السنافر" في مركز المعارض في بروكسل، و تقوم التجربة على إتاحة الفرصة ليعيشوا في قريتها ويقوموا بجولة عبر تقنية الواقع الإفتراضي في غاباتها و كهوفها.

عند ابتكار السنافر عام 1958, حقق الرسام بيير كوليفورد تحت اسم (بييو) و بالصدفة نجاحا كبيرا، حيث كانت السنافر فقط شخصيات صنعها الرسام لتكون ثانوية في سلسلة القصص المصورة التي كان بطلاها (جوهان وبيويت) كما انا أحداثها دارت في العصور الوسطى.

و بعد إقبال الجماهير عليها, طلبوا المزيد من مغاماراتها في سلسلة قصص مصورة في العام التالي.

و في عام 2011, حققت عائلة السنافر نجاحا على مستوى العالم حيث حقق إيرادات قدرها نصف مليون دولار بعد تقديم الفيلم من هوليوود.

و في المستقبل، خلال الأعوام الخمسة القادمة، يأمل المنظمون أن ينتقل المعرض الى دول أوروبية اخرى بلإضافة الى الولايات المتحدة وآسيا.

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