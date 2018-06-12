بيع قارورة صينية بأربعة ملايين يورو في مزاد..

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

بيعت قارورةٌ من الخزف تعودُ للإمبراطور الصيني كيانلونغ بمبلغ أربعةِ ملايين و100 ألفِ يورو في مزادٍ أقيمَ في قصرٍ أرتينيي وسط فرنسا، ومع حسابِ النفقات، يصلُ السعر الإجماليّ إلى خمسة ملايين و89 ألف يورو، بحسبِ مفوضِ المزاد فيليب روياك الذي وصفَ البيعَ بأنهُ 'تاريخي وأسطوري'.

ولم يشأ المشتري الذي شاركَ في المزاد عبر الهاتف أن يجيبَ عن أسئلةِ الصحافيين، وعرضت القارورة ابتداءً بثمنِ 500 ألف يورو، وهي تحملُ ثمانيةَ رموزٍ بوذية منها ورقات لوتس مزخرفة، ووفقاً لأليس جوسوم المتخصصة في فنونِ الشرق الأقصى، هذه القارورة واحدةٌ من اثنتين كانتا ملكاً للإمبراطور كيانلونغ 'أقوى رجل في العام في زمنه'.

وبيعت القارورة الثانية بمبلغ مليون و800 ألف يورو في مزاد في هونغ كونغ عام 2016.

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