مؤسسة ممتلكات مايكل جاكسون تقاضي شبكة لخرق حقوق الملكية الفن

أخبار الآن|نيويورك- امريكا(رويترز) -



رفعت مؤسسة ممتلكات نجم موسيقى البوب الراحل مايكل جاكسون دعوى قضائية ضد شبكة (إيه.بي.سي) يوم الأربعاء لاستخدام أغنيات وفيديوهات موسيقية له دون ترخيص في تقرير خاص بثته الشبكة الأسبوع الماضي.

وتستهدف الدعوى تقريرا مدته ساعتان بعنوان (الأيام الأخيرة لمايكل جاكسون) عرض يوم 24 مايو أيار. وتطالب الدعوى بتعويض غير محدد.

وأقيمت دعوى خرق حقوق الملكية الفنية، والتي ذكرت أيضا شركة والت ديزني المالكة لشبكة (إيه.بي.سي) كمتهم أيضا، أمام محكمة لوس انجليس الاتحادية، وقالت الدعوى ”تمثل حقوق الملكية الفنية شريان الحياة لأعمال المؤسسة، مثلما هو الحال بالنسبة لديزني ..ولكن لسبب ما، قررت ديزني أنه يمكنها استخدام حقوق الملكية الفنية الأكثر قيمة للمؤسسة مجانا“، ولم يرد ممثلون عن شبكة (إيه.بي.سي) وشركة ديزني على طلب للتعليق.

وتوفي جاكسون، المعروف بلقب ”ملك البوب“، عام 2009 جراء جرعة مخدر زائدة وكان عمره خمسين عاما، وأثارت مؤسسة ممتلكات جاكسون اعتراضات على التقرير التلفزيوني قبل عرضه الأسبوع الماضي. وبحسب الدعوى، أبلغ محام لشركة ديزني المؤسسة بأن استخدام موسيقى الملكية الفنية هو ”استخدام عادل“ لأن التقرير ذو طبيعة وثائقية. ووصفت المؤسسة كلام المحامي بأنه ”حجة سخيفة“.

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