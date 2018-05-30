تسلا "Model 3" تتخطى المتوقع وتحطم رقم قياسي جديد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

اعتبرت شركة "تسلا" في الربع الأخير من السنة الماضية، أن إنتاج سيارة "Model 3" قد كبدها خسائر كبيرة، إذ أعلنت الشركة صرفها لأكثر من 1.3 مليار دولار..

رغم هذه الخسارة المالية، فقد أثبتت كفاءتها التقنية، فقد حقق شابان من ولاية "كولورادو" الأمريكية رقما قياسيا جديدا بقطع نحو 1000 كلم بسيارة تسلا "Model 3" بعد أن شحنوا بطاريتها مرة واحدة فقط، وقام الشابان "سيان ميتشيل" و "إيريك سترايت" بهذه التجربة المثيرة، الجمعة 25 مايو/ يار الجاري، حيث قاما بشحن بطارية السيارة ومن ثم قاموا بقيادتها لمسافة 606 أميال تقريبا أي (نحو 975.6 كلم)..









هذه العملية استغرقت نحو 32 ساعة، وقام الشابان خلالها بقيادة السيارة بسرعة تراوحت ما بين 25 إلى 30 كلم/ ساعة، ولم يستعملوا أية ميزات تستهلك طاقة إضافية كالمكيف، تعتبر هذه النتيجة رقما قياسيا جديدا بالنسبة لهذا النوع من السيارات الكهربائية، خصوصا وأن الشركة المصنعة صرحت أنها قادرة على قطع مسافة 500 كلم وسطيا بعد شحن بطاريتها بالكامل..

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