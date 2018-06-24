زهور وألوان زاهية في مجموعة ديور الجديدة لأزياء الرجال

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة

أطلقت مجموعة كريستيان ديور المجموعة الجديدة لملابس الرجال للمصمم كيم جونز في باريس، وهيمن تمثال ضخم مصنوع من الزهور الوردية والسوداء على خلفية الممشى أثناء العرض تماشياً مع الإصدار الجديد.

وسار العارضون على أنغام الموسيقى العصرية أمام التمثال الذي صنعه الفنان كاس والمعروف بتماثيله الضخمة المشابهة للدمى، كما ارتدى العارضون ملابس تميل ألوانها للسماوي والوردي فيما ظهر أيضاً الأصفر الفاقع بين تشكيلة الألوان الزاهية التي تضمنها العرض.

وتميزت البذلات بلمسة من أسلوب نسائي بطبعات من الزهور على المعاطف البراقة والقمصان الشفافة، وارتدى العارضون الأحذية الرياضية، حيث تسعى دور الأزياء الفاخرة لتجديد الملابس الرجالية للوصول لقاعدة أكبر من العملاء بعد ظهور توجه جديد نحو المظهر الرياضي والأزياء غير الرسمية.

ومن بين المشاهير الذين حضروا العرض المغني الأمريكي ليني كرافيتز والمغنية الانجليزية ليلي آلن والممثل الانجليزي روبرت باتينسون والممثلة البريطانية جويندولين كريستي.

يذكر أن المصمم جونز انتقل من دار (LVMH) الفرنسية صاحبة العلامة التجارية لوي فيتون إلى ديور في آذار/ مارس في إطار تغييرات لفريق المصممين في دار الأزياء الفرنسية العملاقة.

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