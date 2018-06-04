طريقة تحضير حلوى خلية النحل بالجبنة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

سميت الحلوى بهذا الاسم، لأن شكلها بعد الانتهاء من الخبز يشبه خلية النحل، وهي من الوصفات التي انتشرت حديثاُ بين ربات المنازل و خصوصا في شهر رمضان،

وأهم ما في الوصفة هو انه إذا تمكنت من صنع العجينة فإنّ أي نوع من الحشوات سوف يكون مناسباً و لذيذاً، يمكن تحضير خليّة النحل عبر طريقتين، إمّا حشوها بالجبنة الكريمية وإضافة السكر، وإما حشوها بالجبنة البيضاء مع السمسم، وتقدم مع كأسٍ من الشاي أو مع مشروبك المفضل

المكونات:

3 كوب طحين

1 حبة بيض

3 ملعقة صغيرة سكر

3 ملعقة صغيرة خميرة جافة فورية

1 ملعقة صغيرة ملح

1/4 كوب زيت زيتون

1/2 كوب (أو أكثر) ماء دافئ

3 كوب جبنة موتزاريلا مبشورة

1 كوب زيتون مقطع

1 ملعقة كبيرة أوريجانو مجفف

طريقة التحضير:

أولاً نخلط المقادير الجافة مع بعضها البعض، ثم يضاف لها زيت الزيتون و يخلط جيداً حتى يتماسك معها، و من بعدها يضاف الماء

الدافئ على الخليط و عند الانتهاء من الخلط نبدأ بالعجن لمدة تتراوح بين الخمس أو العشر دقائق تقرياً، ثم يغطى العجين ويترك ليرتاح حتى يتضاعف حجمه، من بعدها يرفع من الوعاء ويقسم العجين إلى كرات متساوية حسب الحجم المرغوب لديكِ، ثم نخلط الجبنة التي اخترناها لهذه الوصفة مع الزيتون، و بعد ذلك تحشى كرات العجين بحشوة الجبنة و يجب التركيز على إغلاقها بإحكام، ثم توضع الكرات في طبق خبز دائري الشكل مع ترك مسافة صغيرة بينها، ونضيف اخر اللمسات بدهن البيضة المضروبة ونرشها بالسمسم، و أخيراً تخبز في فرن محمى مسبقاً لمدة 20-25 دقيقة حتى تصبح مقرمشة وذهبية و جاهزة للأكل.

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