إليك طريقة عمل "الكبة المقلية".. أشهر الأطباق العربية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

الكبة المقلية، هي من الأكلات الشامية الشهيرة التي وصلت للعالمية بسبب مذاقها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية، وتختلف طرق إعداد الكبة بحسب كل دولة ويمكن أن تقدم الكبة مع السلطة والشوربة كوجبةٍ رئيسية أو تقدم كطبق جانبي فاخر.

المقادير

500 غرام لحم مفروم ناعما

500 غرام برغل ناعم منقوع في ا لتر ماء ساخن لمدة 3 ساعات

2 بصلة مفرومة ناعمًا

1 ملعقة بهارات مشكلة

ملعقة قرفة

ملح حسب الرغبة

لتحضير الحشو

500 غرام لحم مفروم خشن

1 حبة بصل كبيرة مفرومة

ملح –فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة دبس رمان

2 ملعقة زيت

فنجان من الصنوبر المحمص

زيت غزير للتحمير..

طريقة التحضير..

- يصفى البرغل ويعصر جيدا

- نفرم بماكينة اللحم مقادير العجين جيدًا للحصول على قوامٍ سهل تشكيله

- في قدرٍ على النار يوضع الزيت والبصل واللحم المفروم والتوابل ودبس الرمان ويقلب حتى ينضج اللحم ثم يضاف الصنوبر ويترك ليبرد

- تشكل الكبة بالإصبع وترفع حوافها بحرص دون أن تنكسر

- تحشى الكبة بملعقة من حشو اللحم وتغلق الفتحة تدريجيًا بإحكام

- تحمر الكبة في زيت غزير

- تقدم الكبة ساخنةً أو دافئةً مع السلطة والشوربة المفضلة..

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