حضر سلطة البطيخ الأحمر مع جبنة "الفيتا" و "النعناع"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة



نقدم لك اليوم طريقة تحضير طريقة عمل سلطة البطيخ الأحمر مع جبنة الفيتا والنعناع "Watermelon feta and mint salad"، والتي لن تحتاج الكثير من الوقت لتحضيرها وبخطوات بسيطة وسهلة.. ومدة تحضيرها: 20 دقيقة فقط..



المقادير:

- بطيخة صغيرة خالية من البذور.

- نعنع طازج.

- 3 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

- عصير ليمونتين.

- نصف ملعقة صغيرة فلفل.

- 20 ورقة نعنع، مفرومة.



التعليمات:

قطع البطيخة الخالية من البذور قطعاً بحجم 2 إلى 3 سم واتركها في مصفاة حتى ينزل الماء منها بينما تقوم بتحضير بقية السلطة.

لتحضير التتبيلة:

اخفق زيت الزيتون وعصير الليمون و10 أوراق نعنع مفرومة والملح والفلفل مع بعضها في زبدية.

ضع قطع البطيخ المصفّاة في زبدية. أضف بعض أوراق النعنع وقطع الفيتا ثم قم برش التتبيلة فوق المزيج..











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