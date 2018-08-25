الفنان ياسر المصري في ذمة الله

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (سعد النعواشي)

لقي الفنان الأردني ياسر المصري مصرعه إثر حادث سير وقع في محافظة الزرقاء شرقي العاصمة الأردنية عمّان .. ويعد المصري واحداً من أبرز نجوم الدراما الأردنية والعربية ..

يعيش الشارع الأردني والعربي منذ تلقيهم فاجعة خبر وفاة الفنان الأردني ياسر المصري حالة صدمة بحادث سير في محافظة الزرقاء شرقي العاصمة عمّان.

ويعد المصري واحدا من أهم نجوم الدراما الأردنية والعربية، وصاحب العديد من الألقاب التي يطلقها عليه جمهوره الممتد في كافة البلدان العربية، أبرزها فارس الدراما البدوية ، وقدم خلال مشواره الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة, كان أبرزها الأدوار التاريخية التي تميز بها.

ولاقى خبر وفاة المصري رواجاً في الأوساط العربية من ممثلين ومخرجين عبروا عن حزنهم وأساهم بفقدان الشاشة لقامة أردنية عربية ، إذ اتشحت مواقع التواصل الاجتماعي لأغلب الفنانين الأردنيين بين ليلة الامس وصباح اليوم بالسواد والحزن على وفاة الفنان الاردني ياسر المصري ، وشكلت وفاة المصري المفاجئة مساء الخميس خلال حادث سير في مدينة الزرقاء صدمة لدى الاوساط الفنية والاعلامية، مؤكدين ايمانهم بقضاء الله وقدره ومقدمين التعازي لزوجته الصحفية في جريدة الرأي الزميلة نسرين الكرد.

المقربون من المصري أكدوا على حبه للخير وبأنه كان إنسانا استثنائيا وفنانا نادرا ، وترك أثرا طيبا في نفوس كل فريق عمل يعمل به .. ووارى جثمان الفنان الراحل الثرى بعد صلاة الجمعة بمسجد الفلاح بمحافظة الزرقاء إلى مقبرة الهاشمية شمال شرقي العاصمة عمّان ..

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