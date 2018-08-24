وفاة الفنان الأردني ياسر المصري بحادث سير في الزرقاء

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي الفنان الأردني ياسر المصري، مساء الخميس، إثر حادث سير في مدينة الزرقاء، حيث تم نقله عقب الحادث إلى أحد المستشفيات إلا أنه فارق الحياة قبل تلقيه العلاج، بحسب ما أعلنه نقيب الفنانين الأردنيين حسين الخطيب.

يذكر أن الفقيد المصري من مواليد عام 1970 ، وهو حاصل على بكالوريوس علوم موسيقية من الأكاديمية الأردنية للموسيقى، وقدم العديد من الأعمال، واشتهر من خلال المسلسل البدوي نمر بن عدوان الذي أدى فيه دور أمير شعراء البادية العربية بإتقان، وشارك أيضا في العديد من المسلسات الأردنية والعربية التاريخية والبدوية.

وقدم أولى تجاربه في الدراما المصرية في عام 2013 من خلال مسلسل "تحت الأرض"، وشارك العام الماضي في الجزء الثاني من مسلسل الجماعة.

كما شارك الراحل في 13 مسرحية، منها “شيخ القلعة” و” كلاكيت”، و”مدينة السوسنة”، كما شارك في فيلمين هما “كف القمر” و “الرغبة في السقوط”، كما قدم أدوارًا في نحو 55 مسلسلًا.



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