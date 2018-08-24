تشييع جثمان الممثل ياسر المصري

أخبار الآن | عمان - الأردن (وكالات)

شُيِّع جثمان الممثل الأردني ياسر المصري، إلى مثواه الأخير في مقبرة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.

وكان الفنان الأردني ياسر المصري في زيارة لأهله بالزرقاء، مساء أمس وأثناء عودته تعرض لحادث سير نُقل على إثره إلى المستشفى ثم ما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجراحه.

ياسر المصري البالغ من العمر ثمانٍ و اربعين سنة، اشتهرَ بدورِ نمر بن عدوان، وكان يعشقُ الأدوارَ البدوية وشاركَ في الجزءِ الاول من مسلسل "رأس غليص" وفي الجزءِ الثاني من مسلسلِ "الجماعة "، فأدّى دورَ الرئيسِ المصري جمال عبد الناصر وشارك في رمضان الماضي في المسلسلِ التاريخي "هارون الرشيد" و"شيء من الماضي".

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