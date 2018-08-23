داني بويل يعتذر عن إخراج الجزء الجديد من جيمس بوند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)



أعلنت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام جيمس بوند على موقع "تويتر"، عن اعتذار المخرج الحائز على جائزة الأوسكار، داني بويل عن إخراج الجزء الجديد، وذلك لوجود اختلاف حول رؤيته الإخراجيّة.

وجاءت التغريدة كالتالي: "مايكل جي ويلسون وباربرا بروكولي ودانيال كريج، أعلنوا اليوم انسحاب داني بويل من إخراج الجزء الجديد من السلسلة، وذلك نظراً لوجود عدد من الاختلافات بالرؤية المقدمة من خلاله، والتي اعترضت عليها الشركة المنتجة".

قال منتجا أحدث أفلام جيمس بوند إنّ داني بويل المخرج البريطاني الشهير الّذي كان من المنتظر أن يقوم بإخراج أحدث أفلام السلسلة، التي تحقق عائدات بملايين الدولارات، قد انسحب بسبب "خلافات ابداعية".

وأفاد بيان على الموقع الرسمي لشخصية العميل 007 وحسابها على تويتر، "أعلن مايكل جي. ويلسون وباربرا بروكولي ودانييل كريج اليوم أنه بسبب اختلافات ابداعية قرر داني بويل التراجع عن إخراج بوند 25".

التغريدة لم تتضمّن تفاصيل عن هذه الاختلافات ولا معلومات عمن سيتولى إخراج الفيلم بدلا من بويل ولا ما إذا كان إنتاج الفيلم الخامس والعشرين من سلسلة الجاسوسية التي تنتجها شركة (مترو جولدن ماير) سيتأجل.

وكان من المقرر أن يبدأ إنتاج الفيلم، الذي لم يتحدد اسمه بعد، في لندن في ديسمبر كانون الأول على أن يبدأ عرضه في بريطانيا يوم 25 أكتوبر تشرين الأول 2019 وفي الولايات المتحدة بعد ذلك بأسبوعين.

وفي مايو أيار أعلن بويل، مخرج فيلم (سلام دوج مليونير) في 2008 الذي فاز بثماني جوائز أوسكار، أنه مخرج فيلم جيمس بوند المقبل. ووصفه المنتجان بروكولي وويلسون حينها في بيان بأنه "موهوب بشكل استثنائي".

وأعلن المنتجان أيضا أن كريج سيلعب دور الجاسوس البريطاني لخامس مرة.

وتحقق أفلام بوند أحد أكبر العائدات في صناعة السينما. وحقق آخر فيلم من السلسلة، وهو فيلم (سبكتر)، في 2015 عائدات عالمية بلغت 880 مليون دولار، بينما حقق فيلم (سكاي فول) في 2012 أكثر من مليار دولار عالميا. والفيلمان من إخراج سام مينديز.

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