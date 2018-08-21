Eagles" " يتفوق على جاكسون

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تصدر ألبوم فرقة موسيقى الروك الأمريكية المعروفة بــ "Eagles " قائمة الألبومات الموسيقية الأكثر مبيعا في العالم.

فقد حقق الألبوم مبيعات تجاوزت مبيعات ألبوم "ثريلر" لملك البوب العالمي الراحل، مايكل جاكسون، بحسب ما ذكرت رابطة صناعة التسجيلات الأمريكية.

وأ ُطلقَ الالبوم في لوس أنجلوس في كاليفورنيا عام 1971، ليظفر بلقب "أفضل الأغاني" مابين 1971-1975.

كما قالت الرابطة فإن ألبوم الصقور حاز على جائزة الألبوم البلاتيني وذلك لـــ 38 ، ما يعني ذلك أنه بيع منه 38 مليون نسخة منذ صدوره، وذلك في فبراير 1976.

حاز إصدار ألبوم "فندق كاليفورنيا" على المركز الثالث لهذا التصنيف، وفاز بالألبوم البلاتيني لـ26 مرة.

كما حصل الراحل مايكل جاكسون على المركز الأول في أعلى المبيعات في العالم وذلك عن ألبوم "تشويق"، عندما فاز بجائزة الألبوم البلاتيني عنه للمرة الـ33.

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