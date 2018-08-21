وفاة الروائي السوري حنا مينة عن 94 عاماً

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

توفي الكاتب والروائي السوري، حنا مينة، صاحب راوية "المصابيح الزرقاء"، عن عمر 94 عاماً على ما ذكرت وسائل إعلام سورية رسمية الثلاثاء.

وقد ولد مينة في اللاذقية العام ،1924 وتأثر كثيراً بهذه المدينة في أعماله التي ركزت كثيراً على البحر وأهله واتسمت بالواقعية.

وعاش مينة متنقلاً بين عدة بلدان، حيث سافر إلى أوروبا ثم إلى الصين وعاش فيها لعدة سنوات قبل أن يعود إلى سوريا.

وساهم مينه في تأسيس رابطة الكتاب السوريين واتحاد الكتاب العرب.



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