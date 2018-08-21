جينيفر لوبيز تفوز بجائزة مايكل جاكسون فانجارد لأفضل أغنية
أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة
فازت النجمة الأمريكية الشهيرة، جينفر لوبيز، بجائزة مايكل جاكسون فانجارد، فى حفل جوائز "VMA" لعام 2018. أقيم الحفل فى قاعة راديو سيتي للموسيقى فى مدينة نيويورك، مساء الثلاثاء، وتواجد في الحفل عدد كبير من النجوم، مثل نيكي ميناج وشون مينديز وكايلي جينر وترافيس سكوت ونايل دي ماركو وإريانا جراندى ودوا ليبا، وجي بالفين، الذى فاز بجائزة أفضل أغنية لاتينية، وغيرهم.
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