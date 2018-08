ممثلة إيطالية تشتري صمت شاب عقب الاعتداء عليه

كشفت تقارير صحفية أن النجمة والمخرجة الإيطالية آسيا أرجينتو، الوجه البارز في حركة "مي تو"، توصلت إلى اتفاق "مادي" مع أحد متهميها بالاعتداء الجنسي.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن أرجينتو دفعت مبلغ 380 ألف دولار إلى الممثل الشاب جيمي بينيت، البالغ من العمر 22 عاما، بعد أن ادعى أنها اعتدت عليه جنسيا في أحد فنادق كاليفورنيا.

ووصف محامو بينيت اللقاء في الفندق أنه "اعتداء جنسي" خلّف صدمة لدى الممثل الشاب وهدد صحته النفسية.

وطلب الممثل في إفادته ضد أرجنتو تعويضا قدره 3.5 ملايين دولار بسبب "الضيق النفسي الذي تسببت به عمدا وخسارته لأجره إثر اعتداء جنسي".

وكان عند حدوث هذه الحادثة المفترضة في سن السابعة عشرة وشهرين، وكانت هي في السابعة والثلاثين. ويحدد القانون في كاليفورنيا سن الموافقة الجنسية بـ18 سنة.

وشارك الممثلان في فيلم "The Heart Is Deceitful Above All Things" عام 2004، حيث لعبا دور الأم والابن.

وأصبحت أرجينتو واحدة من الشخصيات الرائدة في حركة MeToo# المناهضة للتحرش، بعد أن تحدثت عن تعرضها للاغتصاب من طرف المنتج السينمائي هارفي واينستين.

وقالت إن واينستين اغتصبها خلال مهرجان كان في عام 1997 عندما كانت تبلغ من العمر 21 عاما. فيما نفى المنتج الشهير مزاعم ممارسة الجنس دون موافقة.

