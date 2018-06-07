مسلسل "بوقرون" الجزائري يأخذنا الى عوالم ما قبل 30 ألف سنة

راديو الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

حلت الفنانة ريم غزالي ضيفة على برنامج العرب الآن على راديو الآن الذي تعده و تقدمه فهيمة مزاني، ريم غزالي الممثلة والمنتجة والمخرجة الجزائرية كانت في زيارة لدبي من أجل توقيع عقد رسمي مع قناة عربية بخصوص ترسيم اتفاق عرضها السلسلة الفكاهية الخيالية “أسطورة المماليك بوقرون” خلال شهر رمضان الفضيل.

وفي سؤال عن مسلسل "بوقرون"الكوميدي الأول من نوعه في الوطن العربي قالت ريم إن أحداثه تدور بين عامي 2018 وما قبل 30 ألف سنة، فانتازيا و خيال ترى ريم أنه يعكس عشقها اللامتناهي لهذا النوع من الفن، ويتحدث المسلسل عن قصة "مسعود" الذي يجسد دوره الفنان الكوميدي الكبير حميد عاشوري، مسعود العبقري الذي يخترع آلة الزمن لأخذه إلى المستقبل، لكنها تأخذه بدلا من ذلك إلى الماضي، لتبدأ سلسلة من الأحداث والحروب في مملكة بوقرون فضلت ريم عدم الكشف عنها لتشويق المشاهد لمتابعة المسلسل.

وعن دورها في "بوقرون"، ردت ريم انها تلعب دورالملكة "هيدورة "و هيدورة باللهجة الجزائرية تعني صوف الخروف، مصطلحات من اللهجة الجزائرية لم تتوقع ريم انها ستلقى صدى عربي كبير، لكنها فخورة بأنها استطاعت أن تنقل جانبا من الحياة الجزائرية ومن تراثها الى ما أبعد من حدود الوطن الذي وصفته ريم بأنه الأغلى عليها وانه أجمل من أن يوصف في بضع كلمات.

كوكبة كبيرة من الفنانين الكبار جمعتهم ريم في هذا العمل الذي انتجته وأخرجته بنفسها، والذي يعد ثمرة جهد أخذ منها سنة ونصف من العمل الجاد و تم تصويره في الجزائر و تونس، ريم التي عبرت عن فخرها بإنجازها لم تنسى شكر كل طاقمها الفني والممثلين و ذكرت منهم الفنانة القديرة نوال زعتر، موني بوعلام، فريدة كريم، فوزي سايشي كمال بوعكاز وعايدة عباسبة و لم تنسى الممثلين المبتدئين و الذين قاموا بعمل جبارو لعبوا أدوارهم بشكل محترف بحسب قولها.

ريم بوصول مسلسلها الجزائري لأول مرة الى نطاق عربي و على قناة عربية تعتبر هذا النجاح مستحقا لأنه يعكس الجهد الذي بذلته خلال سنوات كانت تؤسس فيها و تبني ريم غزال السيدة الممثلة و المخرجة و المنتجة.

عندما سألناها عن رمضان و عاداته الجزائرية كشفت لنا ريم أنها من عشاق المطبخ الجزائري و انها بطبعها تحب الطبخ و تعشق المائدة الرمضانية التي تزينها شوربة الفريك و البوراك و الطاجين اما اكثر الحلويات التي تفضلها في هذا الشهر قلب اللوز و الزلابية الجزائرية.

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