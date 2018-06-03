ميغان ماركل ضمن قائمة "فوغ" للنساء الأكثر تأثيراً ببريطانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تضمنت قائمة مجلة فوغ لأقوى النساء العاملات في بريطانيا نفوذاً، اسم دوقة ساسكس "ميغان ماركل"، التي كللت عروساً الشهر الماضي للأمير "هاري"، وقد أدرج على نفس القائمة اسم المحامية "أمل كلوني"، المختصة بقضايا حقوق الإنسان وزوجة الممثل العالمي جورج كلوني، ومصممة الأزياء "ستيلا مكارتني" ومؤلفة روايات هاري بوتر الكاتبة "جي. كي. رولنغ"، في حين أننا لم نر ضمن القائمة اسم الملكة إليزابيث ورئيسة الوزراء تيريزا ماي هذا العام.

وبينت مجلة فوغ أن قصة دوقة ساسكس" استحوذت على مخيلة الجمهور كما لم تستحوذ عليها امرأة أخرى هذا العام"، وخاصة أنها ناشطة نسوية أمريكية من أصول عرقية مزدوجة، فهي تساهم في بناء هوية جديدة للملكية في المرحلة القادمة من هذا القرن.

كما اشتملت قائمة "فوغ 25" على الأكبر سناً هذا العام وهي بريندا هايل (73 عاماً) التي أصبحت أول امرأة تولت رئاسة المحكمة العليا البريطانية في تموز 2017، والأصغر سناً وهي المغنية دوا ليبا (22 عاماً) التي تألقت خلال العام الماضي لتصبح الأكثر مشاهدة في بريطانيا.

كما أدرج على القائمة نفسها، بحسب ما ذكرت مصادر"السي إن إن" اسم السياسية زعيمة حزب المحافظين المثلية في اسكتلندا، روث ديفدسون (39 عاماً)، بالإضافة إلى كبيرة مسؤولي العمليات لفريق مانشستر يونايتد لكرة القدم، كوليت روش، والباحثة في الكيمياء الحيوية، بريانكا جوشي والكاتبة والأكاديمية سيناد بورك، و الصحفيات كارول كادوالادر، وأميليا جنتلمان، وكاثرين فاينر، وانتونيا رميو السكرتيرة الدائمة لوزارة التجارة الدولية.

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