مليونير مسلم اعتبر السرطان نعمة ووهب ثروته لفقراء إفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (نورا الشيخ)

تحولت قصة وفاة الشاب "علي بنات" إلى حديث وسائل التواصل الاجتماعي والصحف الأجنبية خلال الأيام الماضية، بعد أن تبرع بكل أمواله وممتلكاته لصالح الأعمال الخيرية عقب إصابته بمرض السرطان.

وفي فيديو تم تسجيله قبل وفاته بفترة قصيرة، طلب المليونير الذي تحول للعمل الإنساني من الناس الاستمرار في أعماله الخيرية، فقال :"إخواني وأخواتي خلال حياتكم فقط حاولوا أن يكون لديكم خطة حاولوا أن يكون لديكم مشروع تعملون من أجله.. حتى لو لم تكن أنت شخصياً تقوم بذلك ولو كنت تمول مشاريع شخص آخر ، فقط قم بشيء ما ".

ووصف بنات مرضه على أنه "هدية"، وعند سؤاله عن اختياره لهذا المصطلح، أجاب: "إنه هدية لأن الله أعطاني فرصة لأتغير".

عاش بانات حياة مليئة بالسيارات السريعة والملابس باهظة الثمن وممتلكات مادية ثمينة أخرى لا تعد ولا تحصىز

وعلّق قائلًا: "عندما تكتشف أنك مريض وليس لديك وقتا لتعيشه. فهذا آخر شيء تريد أن تطارده، وهو أننا لابد أن نعيش حياتنا في كل يوم".

وُلد "علي بنات" في جرينايكر بولاية نيوساوث ويلز الاسترالية كان يعيش حياة مترفة ويمتلك أغلى الماركات العالمية من الملابس والأحذية والساعات والنظارات والسيارات.

لكن، كل ذلك تغير تمامًا عندما تم تشخيص مرضه بالسرطان 2015 فقد جعله يعيد النظر في حياته بعد أن أخبره الأطباء أنه سيعيش 7 أشهر فقط لكنه عاش 3 سنوات قضاها في مساعدة الآخرين الى أن توفاه الله في 29 مايو الماضي عن عمر يناهز 33 عامًا.

ففور معرفته بمرضه، باع بنات شركته على الفور وسافر إلى منطقة توغو في أفريقيا، وهي دولة يعاني ما يقرب من 55 في المئة من شعبها من الفقر، ويقدّر أنّ 12 إلى 20 في المئة من السكان مسلمون.

بنى بنات مسجدًا بالإضافة إلى مدرسة للأطفال المحليين. ثم أسس منظمة "المسلمون حول العالم" (MATW)

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