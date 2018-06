بديع أبو شقرا:الجمهور يرفع العمل الفني أو يسقطه أو يناقش فيه

مرة اخرى، أثبت جورج شقرا نفسه على أنه المصمم المفضل لدى المشاهير ولا سيما الصينيات منهم، إذ تألقت الممثلة Yao Xingtong لدى حضورها حفل In Conversation With…Jackie Chan

كشفت الممثلة الجميلةLi Bing Bing ، المعروفة بأدوارها الرئيسية في The Knot, The Forbidden Kingdom, The Message, وفيلمها الحديث Resident Evil: Retribution النقاب أمس عن تمثال تكريمي لها من الشمع في فستان لجورج شقرا ينضمّ الى مجموعة متحف مدام توسو في هونغ كونغ.