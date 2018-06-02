بديع أبو شقرا:الجمهور يرفع العمل الفني أو يسقطه أو يناقش فيه

راديو الآن – الإمارات العربية المتحدة - دبي ( ميراشا وهبي - خاص)

حل الممثل اللبناني النجم بديع أبو شقرا ضيفا عبر الهاتف في برنامج جواز سفر مع مذيعتنا ميراشا وهبي على راديو الآن أف أم للحديث عن مشاركته في المسلسل اللبناني الرمضاني "ومشيت"، وأشار الى ان ما دفعه الى تكرار التجربة التمثيلية مع الكاتبة والممثلة اللبنانية كارين رزق الله هو نصها الذي يتميز بواقعيته وحقيقيته ولغته السلسلة، قائلا أن رزق الله هي ليست مجرد كاتبة بل هي باحثة، ومؤكدا ان التكرار لا يخيفه وأن إختياره لا يتم وفقا للأشخاص المشاركين في العمل إنما وفقا لهواجسه وللموضوع الذي يجب ان يكون جديدا وأقرب الى الواقع.

كما أشار أبو شقرا الى أن المسلسل الأحب الى قلبه والأقرب الى شخصيته من بين المسلسلات التي جمعته برزق الله هو مسلسل "مش أنا"، إلا أن مسلسل "ومشيت" هو الأنضج تقنياً. مؤكداً ان الشيء الذي يجمع بينه وبين رزق الله هي الأفكار بحد ذاتها والفرق الوحيد بينهما يكمن في أسلوب طرح هذه الأفكار، حيث يعتبر أسلوبه أكثر فظاظة من أسلوب رزق الله الذي يجنح الى الدبلوماسية.

دعا ابو شقرا العاملين في الدراما العربية الى الإبتعاد عن تدوير الزوايا ونقل الواقع العربي كما هو، مؤكدا أن الفن هو تجربة وفشلها جزء من نجاحها، والجمهور هو من يرفعها أو يسقطها أو يناقش فيها.

كما أفصح لراديو الآن أنه يستعد لتصوير مسلسل جديد بعنوان "بردانة أنا" من كتابة الكاتبة اللبنانية كلوديا مارشليان والذي سيقدم فيه دورا لم يقدمه من قبل، كما سيطل على شاشة السينما في فيلم "بالصدفة".

للاستماع للمقابلة كاملة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

https://soundcloud.com/alaanfm/6ua9eqkicwrv