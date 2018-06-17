وفاة الفنان المصري ماهر عصام (38 عاما) بعد تعرضه لغيبوبة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

توفي الفنان المصري الشاب ماهر عصام في الساعات الأولى من صباح الأحد، داخل مستشفى دار الفؤاد، بحسب ما أكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وكان الفنان الشاب قد أصيب بنزيف حاد في المخ، وتم نقله على الفور إلى مستشفى إمبابة العام للكشف عليه، ومعرفة أسباب هذه الأزمة المرضية المفاجئة، وإدخاله العناية المركزة، خاصة بعد دخوله في غيبوية تامة.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان الشاب ظهر الأحد.

وكان الفنان شريف إدريس قد كشف أن إصابة ماهر عصام بنزيف في المخ، جاءت إثر انفعاله أثناء مباراة مصر و أوروغواي في كأس العالم.

وكتب شريف عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هذا تحذير مهم جداً، ماهر عصام تعرض لأزمة صحية منذ فترة، وكان يعاني من انفجار في شريان في المخ، ودخل المستشفى لفترة طويلة، واجتاز تلك الأزمة بنجاح، ماهر كان يشاهد مباراة مصر مع الأوروغواي وتعرض لانفعالات شديدة أدت لإصابته بنزيف في المخ".

وأضاف: "أنصح من يعانون من مشاكل صحية ألا يشاهدوا أية مباريات بها انفعال، ماهر عصام الآن في حالة خطرة جدا. ادعوا له من قلوبكم".

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