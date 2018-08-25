ترامب يبشر باتفاق تجاري وشيك وكبير مع المكسيك

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )



توقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت اتفاقا تجاريا وشيكا مع المكسيك في وقتِ تُسْتَأْنَفُ في واشنطن نهايةَ الأسبوع المفاوضات بين البلدين حول إعادة صياغة إتفاق "نافتا" للتبادل الحر في أميركا الشمالية.

وكتب ترمب على تويتر أن علاقة الولايات المتحدة مع المكسيك تتعزز من ساعة إلى أخرى ، والجميع يعملون معا في شكل جيد ، بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري كبير مع المكسيك .

ويتفاوض الأميركيون والمكسيكيون في شكل ثنائي حول إعادة صوغ "نافتا"، على أن تنضم إليهم كندا، الطرف الثالث في الاتفاق، حين تحرز المباحثات تقدما أكبر.

ومنذ أكثر من شهر، يتنقل وزيرا الاقتصاد والخارجية المكسيكيان ايديفونسو غواخاردو ولويس فيديغاراي بين مكسيكو وواشنطن للقاء الممثل الأميركي للتجارة روبرت لايتايزر.

وأشار غواخاردو الجمعة إلى أن العقبة الرئيسية التي تحول دون التوصل إلى اتفاق هي "بند الانقضاء" الذي يفرض معاودة المصادقة على الاتفاق التجاري كل خمس سنوات.

وتعارض المكسيك و #كندا بشدة هذا البند باعتباره يضر بقدرتهما على اجتذاب الاستثمارات.

اقرا ايضا

ترامب ينتقد شركات التواصل الاجتماعي