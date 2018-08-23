بنك سويسري يجمد حسابات روسية تقدر ب 5 مليارات دولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

جَمد البنك السويسري كريديت سويس ، ما يقدر ب 5 مليارات دولار، من الأموال المرتبطة بروسيا، لتفادي الوقوع تحت طائلة عقوبات أميركية. ولم يَكشف البنك عن أسماء أصحاب الأموال والحسابات المجمدة. وتسلط الخطوة الضوء على المخاوف المنتشرة على نطاق واسع بين البنوك، من أعمال انتقامية من جانب واشنطن إذا تعاملت مع أفراد أو كيانات روسية مستهدفة.

وقالت متحدثة باسم البنك: "يتعاون كريدي سويس مع الجهات التنظيمية الدولية في أي مكان يعمل به للتحقق من الالتزام بالعقوبات، بما في ذلك التزامه بالعقوبات المتعلقة بروسيا". وأصبحت سويسرا، إحدى الوجهات الأهم للأموال المغادرة من روسيا، نظرا لسمعتها لدى الأثرياء الروس على صعيد السرية المصرفية والاستقرار السياسي ومنتجعات التزلج على الجليد.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الروسي أن نحو 6.2 مليار دولار، أو 14 بالمائة من إجمالي الأموال الخارجة من روسيا، اتجهت إلى سويسرا في 2017، وهو ما يعادل حوالي ثلاثة أمثال الأموال التي اتجهت إلى الولايات المتحدة.

وكانت أحدث جولة من العقوبات قد أعلنت في أبريل، من جانب وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، بهدف معاقبة روسيا على ضم شبه جزيرة القرم ودورها في الحرب السورية إلى جانب "محاولة تخريب الأنظمة الديمقراطية في الغرب".

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