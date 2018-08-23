السعودية تنفي إلغاء مشروع طرح أسهم أرامكو للبيع

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، إن الحكومة السعودية لاتزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لشركة أرامكو السعودية، وفق الظروف الملائمة، وفي الوقت المناسب الذي تختاره الحكومة، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" وأكد الفالح في بيان رسمي للوزارة إن التقارير التي تناولت أنباء عزم الحكومة إلغاء المشروع غير صحيحة.

وأشار البيان إلى أن لإطار الزمني للطرح سيعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك مناسبة أوضاع السوق لتنفيذ عملية الطرح، وكذلك عملية استحواذ محتملة في قطاع التكرير والكيميائيات ستقوم بها الشركة بتوجيه من مجلس إدارتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات مهمة من بينها إصدار نظام ضريبة المواد الهيدروكربونية، وإعادة إصدار اتفاقية امتياز حصرية، وتعيين مجلس إدارة جديد للشركة، بالإضافة إلى إجراءات أخرى من أجل حماية مصالحها ومصالح المستثمرين المحتملين.

وحققت الشركة السعودية العملاقة عدة إنجازات ضمن برنامجها الداخلي الهادف للاستعداد للطرح الأولي العام، ومن أهم ما شمله ذلك البرنامج تعديل نظامها ولائحتها الداخلية، والتحوّل إلى شركة مساهمة.

إلى جانب موائمة قوائمها المالية وتقاريرها المالية الداخلية لقطاعات الأعمال الرئيسيّة، لتتوافق مع متطلبات الأسواق المالية المحتملة للطرح، إضافة إلى تأسيس إدارة للعلاقات مع المستثمرين، واستكمال أول عملية تقييم مستقل للاحتياطيات الهيدروكربونية، مما يؤكد على مكانة الشركة الرائدة والفريدة في قطاع الطاقة. وتعد هذه الإنجازات مهمة وإيجابية، أخذا في عين الاعتبار الإجراءات المعقدة التي يتم تنفيذها لإعداد الشركة والمملكة لطرح عالمي غير مسبوق من ناحية الجودة والحجم. وفقا للوكالة السعودية.

المزيد من الأخبار

الإمارات الثالثة عالميا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر

أرامكو تعلن اكتشافها لحقلين نفطيين جديدين في الربع الخالي