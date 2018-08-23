أمريكا والصين تتبادلان فرض الضرائب مجددا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلنت الولايات المتحدة، بداية تطبيق رسوم جمركية جديدة على منتجات صينية بقيمة 16 مليار دولار، لترد بكين بالمثل بعد دقائق من القرار الأميركي. وتتهم واشنطن بكين باتباع ممارسات تجارية غير نزيهة، الأمر الذي نفته الأخيرة

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان إن بكين "تعارض بشدة الرسوم الجمركية ولا خيار لديها سوى الاستمرار في القيام بالهجوم المضاد الضروري". وقد أعلن مسؤولون أمريكيون في وقت سابق، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب اقترحت رفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، بينما يواصل البلدان مشاورات للوقوف على إمكانية استئناف المحادثات التجارية.

وأضاف المسؤولون أن ترامب أصدر تعليمات إلى الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر لدراسة المعدل الأعلى للرسوم الجمركية في إطار مساعي لضمان وجود الأدوات المناسبة من أجل تشجيع الصين على تغيير سلوكها.

وردا على سؤال عن ضعف اليوان الصيني، قال المسؤولون إن من المهم ألا تقوم الدول بخفض قيم عملاتها من أجل الحصول على مزايا في التجارة، وقالوا أيضا إن الزيادة المحتملة في رسوم الاستيراد ليست بسبب إجراء محدد اتخذته الصين، وإن قنوات الاتصال مع بكين تبقى مفتوحة لمحاولة تسوية الخلافات التجارية.

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