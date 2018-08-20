توتال تغادر إيران رسميا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلنت شركة توتال الفرنسية انسحابها رسميا من إيران وقال وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقانه إن شركة النفط الفرنسية غادرت من مشروع يقدر بمليارات الدولارات، وذلك بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران مجدداً.

الوزير الإيراني أضاف أن توتال انسحبت رسميا من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي، منذ قُرابةِ أكثر من شهرين.

وأضاف توتال، في بيان آنذاك "في الثامن من مايو، أعلن الرئيس دونالد ترمب قرار الولايات المتحدة الانسحاب من خطة العمل المشتركة الشاملة (الاتفاق النووي) وإعادة فرض العقوبات الأمريكية التي كانت سارية قبل تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة، على أن يكون ذلك مرهونا بفترات زمنية محددة لتصفية النشاط".

وأكدت أنه نتيجة لذلك "فإن توتال لن تستمر في مشروع إس.بي 11، وسيتعين عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به قبل الرابع من نوفمبر 2018، ما لم تحصل توتال على إعفاء استثناء محدد للمشروع من قبل السلطات الأمريكية، بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية".

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