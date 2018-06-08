عملات إلكترونية تتعرض للسرقة بقيمة 1.1 مليار دولار بـ6 أشهر

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (صحف)



كشفت دراسة حديثة أن العملات الإلكترونية تعرضت إلى عمليات سرقة بقيمة 1.1 مليار دولار خلال 6 أشهر، مع الإشارة إلى سهولة عمليات الاحتيال.

وذكرت شركة الهجمات السيبرانية "كاربون بلاك" عبر موقعها، الخميس، أن مرتكبي الجريمة يستخدمون الـ"دارك ويب" أو ما يعرف باسم "الشبكة المظلمة" لتسهيل سرقة العملات الافتراضية على نطاق واسع.

وشبكة الـ"دارك ويب" هي جزء من شبكة الإنترنت العالمية يمكن الوصول إليها فقط عبر برامج خاصة كما تتيح للمستخدمين أن يكونوا مجهولي الهوية ولا يمكن تعقبهم.

وقامت الدراسة بتقييم التهديدات الناتجة عن الجرائم ذات الصلة بالعملات الإلكترونية خلال الأشهر الستة الماضية، والتي توصلت إلى خسائر قدرها 1.149 مليار دولار.

وأوضحت "كاربون بلاك" أنها اعتمدت على أحدث بيانات صادرة عن مركز مكافحة جرائم الإنترنت والتابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي والذي يشير إلى أن هناك 1.3 مليار دولار خسائر من جرائم الإنترنت لعام 2016 بأكمله.

وأشارت الدراسة إلى أنه يوجد حالياً حوالي 12 ألف سوق على الشبكة المظلمة تقوم ببيع 34 ألف عروض متعلقة بالعملات الرقمية المسروقة.

وتشهد العملات الإلكترونية خسائر قوية منذ بداية العام الحالي مع تشديد الرقابة الحكومية على الأسواق الرقمية.

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