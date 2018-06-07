stc تحول اسم شبكتها إلى "السعودية والإمارات معاً"
أخبار الآن | الرياض - السعودية (صحف)
تفاعلت شركة الاتصالات السعودية مع قمة مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اذ قامت صباح الْيَوْمَ بتغيير اسم شبكتها إلى: "السعودية والإمارات معاً".
وكان سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وسمو ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد قد ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
يهدف المجلس إلى وضع رؤية مشتركة تعمل على تعميق واستدامة العلاقات بين البلدين بما يتسق مع أهداف مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين.
اقرا ايضا
90.5 مليار درهم قيمة مساعدات الشيخ زايد لـ117 دولة
بدء إصدار رخص قيادة للنساء بالسعودية