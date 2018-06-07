stc تحول اسم شبكتها إلى "السعودية والإمارات معاً"

... شبكة "إتصالات" تحتفي باليوم الوطني الإماراتي 46 نرصد بعض مظاهر الاحتفال باليوم الوطني الاماراتي حيث غيرت شركة اتصالات اسم شبكتها اليوم ليظهر لوغو جديد "uae46" احتفالا بهذا اليوم..

... دو وإتصالات تغيران اسم شبكتيهما بمناسبة اليوم الوطني السعودي قامت كل من شبكتي "دو" و"إتصالات" الإماراتيتين بالتذكير والإحتفال بهذه المناسبة من خلال تغيير اسم شبكتيهما الى "الإمارات والسعودية معا" "KSA UAE TOGETHER"

... صورة حارس للملك سلمان تكتسح مواقع التواصل الاجتماعي لحظات سجلت فيها الكاميرات موقفا ينم عن حسن الخلق والإمتثال، وألهبت مشاعر آلاف المتابعين

... تعطل المدفوعات عن طريق بطاقات فيزا الائتمانية في بريطانيا ضرب خلل خدمة الدفع عن طريق بطاقات فيزا (Visa) الائتمانية في بريطانيا، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن مستخدميها..

... تونس تنوي رفع أسعار الوقود وتأجيل زيادة الرواتب قالت مصادر دبلوماسية إن الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، وتأجيلَ زيادةِ أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة..