منتجو النفط يستجيبون لاتفاق زيادة الإنتاج

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طبقت دول منظمة أوبك وشركاؤها غير الأعضاء، مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق، وفقا لما أعلنه وزير النفط الأنغولي في أعقاب اجتماع فيينا، وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن قرارات المنظمة تتماشى مع ما ينبغي القيام به فيما يتعلق بسوق النفط، وذلك عقب اتفاق "أوبك" الجمعة، على زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا بدءاً من يوليو لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء، دون ذكر أهداف واضحة لمستويات الإنتاج.

طبقت دول منظمة أوبك وشركاؤها غير الأعضاء، مبدأ زيادة إنتاج النفط الخام لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق، وفقا لما أعلنه وزير النفط الأنغولي في أعقاب اجتماع فيينا، ونقلت "رويترز" عن وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، قوله إن أحجام زيادة إنتاج النفط لكل من أعضاء "أوبك" والدول غير الأعضاء لم تتحدد بعد.

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، إن "زيادات المعروض النفطي التناسبية لن تكون بالغة الصرامة"، فيما توقعت سلطنة عمان زيادة إنتاج النفط بما بين 600 و700 ألف برميل يومياً على مدى الأشهر الستة المقبلة من قبل دول "أوبك" وغير الأعضاء فيها.

وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، قال إن قرارات المنظمة تتماشى مع ما ينبغي القيام به فيما يتعلق بسوق النفط، وذلك عقب اتفاق "أوبك" الجمعة، على زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يوميا بدءاً من يوليو، وذلك لدول المنظمة والمنتجين غير الأعضاء، دون ذكر أهداف واضحة لمستويات الإنتاج.

وتشارك أوبك وحلفاؤها منذ العام الماضي في اتفاق لخفض إنتاج النفط 1.8 مليون برميل يومياً. وساعد الإجراء على إعادة التوازن إلى السوق في الثمانية عشر شهراً الأخيرة، وقاد سعر النفط إلى الارتفاع إلى نحو 75 دولارا يومياً من نحو 27 دولارا في 2016.

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