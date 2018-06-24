العملة الإيرانية تسجل هبوطا قياسيا في انخفاضها أمام الدولار

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وكالات )

عقد البرلمان الإيراني اليوم جلسة مغلقة لبحث الانخفاض المستمر للعملة الإيرانية، وما نجم عنه من أضرار على الاقتصاد الإيراني، فقد وصل الانخفاض اليوم لأدنى مستوياته.

كما سيبحث البرلمانيون الإيرانيون في جلستهم تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وسط مطالبات باستقالة الرئيس حسن روحاني وإجراء انتخابات مبكرة.

وانخفض الريال الإيراني إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار الأمريكي في السوق غير الرسمية ، واستمر في تراجعه وسط مخاوف من عودة العقوبات الأمريكية بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب في مايو من اتفاق بشأن برنامج طهران النووي.

وعرض الدولار مقابل ما يصل إلى 87000 ريال ، مقارنة بحوالي 75500 يوم الخميس ، وهو يوم التداول الأخير قبل عطلة نهاية الأسبوع في إيران ، وفقا لموقع بونباست دوت كوم على الإنترنت ، الذي يتتبع السوق غير الرسمية.

وكانت العملة تنزلق منذ شهور بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية في البنوك المحلية والطلب الشديد على الدولار بين الإيرانيين الذين يخشون من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وتجديد العقوبات الأمريكية ضد طهران قد تقلص صادرات البلاد من النفط وغيرها البضائع.

تسري بعض العقوبات بعد فترة "هبوط" مدتها 90 يومًا تنتهي في 6 أغسطس ، والباقي ، على الأخص على قطاع النفط ، بعد "فترة هبوط" مدتها 180 يومًا تنتهي في 4 نوفمبر. .

ضعف الريال من حوالي 65،000 ريال قبل إعلان ترامب للانسحاب الأمريكي في أوائل مايو ، ومن 42،890 في نهاية العام الماضي - هبوط حر يهدد بتعزيز التضخم ، ويضر بمستويات المعيشة ويقلل من قدرة الإيرانيين على السفر إلى الخارج .

وفي محاولة لوقف الانزلاق ، أعلنت السلطات الإيرانية في أبريل / نيسان أنها توحِّد أسعار صرف الدولار الرسمية والسوق السوداء عند مستوى واحد يبلغ 42 ألفاً ، وتحظر أي تجارة بمعدلات أخرى تحت تهديد الاعتقال.

لكن هذه الخطوة فشلت في القضاء على السوق غير الرسمية لأن السلطات كانت تزود العملة الأقل صعوبة من خلال القنوات الرسمية مما يطالب به المستهلكون. وقال المتعاملون إن التجارة الحرة في السوق أصبحت ببساطة تحت الأرض.

وقد نظم ناشطون إيرانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة مطالبات شعبية واسعة طالت الرئيس حسن روحاني، وطالبوا بتغيير فريقه الاقتصادي بأسرع وقت ممكن، والبحث عن حلول للخروج من الأزمة التي بدأت ملامحها بالظهور والانعكاس على الواقع المعيشي للعامة.

وقد أثر الهبوط الحاد للعملة الإيرانية أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار السيارات والعقارات والسلع وخصوصا المستوردة منها.

وقد وصل سعر صرف التومان الإيراني اليوم إلى 8900 لكل دولار أمريكي واحد مسجلا أدنى مستوى له.

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