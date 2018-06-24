ادراج باكستان بالقائمة الرمادية لـ (فاتف)

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

يصل وزير المالية الباكستاني المؤقت شمشاد أختار، إلى باريس غداً إلى جانب مسؤولين من وحدة المراقبة المالية لإثبات الحالة الباكستانية في اجتماع فريق العمل المالي.

وقد يتم وضع باكستان على "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي خلال اجتماعها الذي يستمر ستة أيام والذي بدأ في العاصمة الفرنسية باريس.

يذكر أن باكستان كانت مدرجة فى تلك القائمة فى الفترة من سنة 2012 إلى 2015.

وقالت مصادر إن الوفد الباكستاني سيطلع على الخطوات التي اتخذتها باكستان لوقف غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وطرح قضية قوية لعدم وضع اسمها على "القائمة الرمادية".

يذكر أن باكستان كانت مدرجة فى تلك القائمة فى الفترة من عام 2012 إلى عام 2015.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران والقوى العالمية ليس من المفترض أن يعالج المشاكل المصرفية في البلاد ، مضيفا أنه ينبغي النظر إلى مثل هذه القضايا في سياق فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF).

وقال ظريف خلال اجتماع في غرفة التجارة الإيرانية في طهران اليوم ان معظم الناس في البلاد ، الذين يتحدثون عن فرقة العمل المالي ، لا يعرفون ما الذي يتحدثون عنه وما هي فرقة العمل المالي".

وشدد ظريف على ضرورة "متابعة مثل هذه القضايا في إطار فرقة العمل المالي".

وفي الآونة الأخيرة ، دعا خامنئي المشرعين الإيرانيين إلى التصرف بشكل ذاتي عندما يتعلق الأمر بالتصديق على المعاهدات التي تم اختراعها لصالح الدول الكبرى ، قائلاً إن الجوانب الإيجابية لهذه الاتفاقيات ليست كافية لإيران للانضمام إليها.

وجاءت التعليقات بعد مرور أسبوعين على قرار البرلمان بتعليق المناقشات حول مشروع قانون "انضمام حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب" لمدة شهرين.

اتجاه حكومة روحاني سيعني تشريع قانون مجموعة العمل المالي FATF ، وأن النظام الإيراني سيضطر للامتثال للغرب ، فيما يتعلق بالصفقة النووية ، وبرنامج الصواريخ ، والسياسة الإقليمية ؛ ما سيؤدي بالنهاية إلى إنهاء تمويل النظام للإرهاب أيضًا.

وذكرت مصادر أمريكية أن الكونجرس يسعى إلى حظر إيران من النظام المالي العالمي؛ بسبب استمرار إيران في عمليات غسل الأموال والدعم المالي للجماعات الإرهابية ، وحث أعضاء بارزون في مجلس الشيوخ بالكونجرس إدارة الرئيس دونالد ترامب على الضغط على زعماء العالم لحظر إيران من الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية، بعد الكشف عن أن إدارة باراك أوباما السابقة ساعدت طهران سرًّا على تخطي عقوبات دولية على الوصول إلى المليارات بالعملة الصعبة.

وكانت إيران قد شُطبت من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي FATF كجزء من حزمة الحوافز التي قدمتها إدارة أوباما إلى إيران من أجل المساعدة في تمهيد الطريق للاتفاق النووي التاريخي الذي ألغاه الرئيس ترامب في مايو الماضي.

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