إرتفاع حرارة الأرض يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي

أخبار الآن| أوسلو- النرويج (رويترز) -



أفادت مسودة تقرير للأمم المتحدة بأن ارتفاع حرارة الأرض من المتوقع أن يتجاوز درجة ونصف الدرجة، وهو السقف الذي حددته اتفاقية باريس للمناخ ”بحلول عام 2040 تقريبا“ إذا استمرت الانبعاثات بالمعدل الحالي، ما يهدد بتباطؤ النمو الاقتصادي. وذكرت اللجنة الدولية لتغير المناخ أنه لا يزال أمام الحكومات فرصة للعمل، على ألا تتجاوز الزيادة درجة ونصف الدرجة في ظل التحولات السريعة وبعيدة المدى للاقتصاد العالمي.



ومن المقرر نشر المسودة النهائية، الصادرة بتاريخ الرابع من يونيو حزيران والتي حصلت عليها رويترز، في أكتوبر تشرين الأول المقبل في كوريا الجنوبية بعد مراجعتها وتصديق الحكومات عليها. وستكون هذه المسودة بعد اعتمادها دليل الإرشاد العلمي الرئيسي فيما يتعلق بتغير المناخ. وذكرت المسودة ”إذا استمرت الانبعاثات بالمعدل الحالي فإن ارتفاع درجة الحرارة بسبب الأنشطة البشرية سيتجاوز 1.5 درجة بحلول عام 2040 تقريبا“.

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