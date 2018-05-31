رسوم أمريكية باهظة على ألمنيوم أوروبا والمكسيك وكندا

أخبار الآن | دبي الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أعلن وزير التجارة الاميركي ويلبور روس أن واشنطن ستفرض الجمعة رسوما جمركية باهظة على الفولاذ والالمنيوم المستوردَين من الاتحاد الاوروبي والمكسيك وكندا.

وقال روس في باريس إن واشنطن لا تريد منح دول الاتحاد الاوروبي استثناءً دائماً وغيرَ مشروط من الرسوم الجمركية.

من جانبه، أعلن رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر أن الإتحاد الاوروبي سيعلنُ في الساعات المقبلة إجراءاتٍ مضادة للرسوم أميركية، بفرض رسوم على واردات واشنطن.

وقررت واشنطن بالتالي عدم تمديد العمل بالإعفاء الموقت الذي منحته للاتحاد الاوروبي وستفرض تعرفات جمركية بنسبة 25% على الفولاذ و10% على الالمنيوم.

كما ألغت واشنطن تعليق هذه الرسوم بالنسبة الى المكسيك وكندا في الوقت الذي لا تزال فيه اعادة التفاوض حول اتفاق نافتا للتبادل الحر بين الدول الثلاث تراوح مكانها منذ انطلاقها قبل عشرة أشهر.

وذكر رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر أن الاتحاد الاوروبي "سيعلن في الساعات المقبلة اجراءات مضادة" على الرسوم الاميركية.

وقال يونكر في مؤتمر صحافي في بروكسل أن "الاتحاد الاوروبي لا يمكن ان يظل بدون رد ... وما يمكنهم القيام به نحن قادرون عليه تماما".

وفي ما يتعلق بمفاوضات "نافتا" حول التبادل الحر بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، اعتبر روس انها "تستغرق وقتا أطول مما كنا نأمل"، مضيفا "لم يعد هناك موعد محدد لاتمام المفاوضات ولذلك اُضيف البلدان الى قائمة الدول التي ستدفع هذه الرسوم".

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