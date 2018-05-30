وظيفة غريبة جدا.. "ما عليك سوى الإسترخاء فقط"

أخبار الآن| دبي- الأإمارات العربية المتحدة

قد تخطط لأسبوع كامل وأنت مندمج في العمل، للذهاب إلى حوض الاستحمام الساخن والجلوس لفترة معينة للاستمتاع والاسترخاء، فهو نشاط ترفيهي يطمح له الكل، لكن سعيد الحظ قد يحظى بـ "فرصة العمر" كوظيفة مدفوعة الأجر..

في هذا الصدد، يبحث مصنع أحواض الاستحمام الساخنة (جاكوزي) "Lay-Z-Spa" في بريطانيا عن أول مختبِر رسمي للحوض الساخن في البلاد. ويمكن القول إن اللقب الوظيفي الرسمي هو "خبير الأحواض الساخنة"، وقال "توم إليات"، مدير التسويق في الشركة: "نبحث عن أكبر معجب بحوض الاستحمام في بريطانيا، ليصبح موظفا رسميا لدينا ونضع أفضل منتجاتنا تحت الاختبار"..

وأفادت الشركة التي بدأت عملية البحث، إنها ستقوم بتجربة منتجاتها الجديدة، وسيصبح المحظوظون وجها لقنوات الشركة على إنستغرام وفيسبوك، كما سيحصلون على منتج Lay-Z-Spa وملحقاته،إلى جانب 500 جنيه إسترليني..

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