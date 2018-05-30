مطار جدة الجديد يرحب بالرحلة التجارية الأولى

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عن بدء مرحلة التشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد بمحافظة جدة، حيث استقبل اليوم أولى الرحلات القادمة من محافظة القريات، بعد تهيئة متطلبات التشغيل التجريبي، التي تستهدف في مرحلتها الأولى استقبال عدداً من الرحلات عبر ست بوابات، تتصاعد تدريجياً خلال مراحل التشغيل التجريبي للمطار .

واعتبر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم بن محمد التميمي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية، والتشغيل التجريبي هو نهج علمّي وعمليّ يتم اعتماده عند تنفيذ معظم مشاريع البنية التحتية الرئيسية في جميع أنحاء العالم، مما يسمح باختبار المرافق الحيوية بطريقة آمنة ومدروسة، حيث يتم التركيز على اختبار كافة الأنظمة التشغيلية، وتحديد المشكلات الفنية ومعالجتها قبل التشغيل الكامل للمطار.

ولفت التميمي إلى أن تحسين إجراءات الأمن، وعمليات السلامة، وتحسين تجربة المسافر أهم الأهداف الرئيسية لهيئة الطيران المدني في مرحلة التشغيل التجريبي.

ولفت التميمي إلى أن تحسين إجراءات الأمن، وعمليات السلامة، وتحسين تجربة المسافر أهم الأهداف الرئيسية لهيئة الطيران المدني في مرحلة التشغيل التجريبي.

وكشف التميمي عن اعتماد الهيئة أربع مراحل للتشغيل التجريبي لمطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد، تبدأ في مايو/آيار الحالي عبر بدء التشغيل التجريبي للمطار، مروراً بالمرحلة الثانية التي تستمر من يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول المقبل، ويتم فيها استقبال عدداً من الرحلات الداخلية، والتي تمهّد للمرحلة الثالثة من نوفمبر/تشرين الثاني حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، ويتم خلالها استقبال جميع الرحلات الداخلية، وصولاً إلى مرحلة التشغيل الكامل للمطار في الفترة من يناير/كانون الثاني حتى مارس/آيار 2019، حيث سيستقبل المطار الرحلات الداخلية والدولية عبر 46 بوابة .

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